Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Kişiler
Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da paylaştığımız fotoğraflar zaman zaman gerçek hayatı yansıtmayabiliyor. Photoshop yapan bazı insanlar hem gerçeklik algımızı yok ediyor hem de bize uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Gelin o kişilere beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.
3. Sabrina Carpenter... Koltuk altına dikkat!
4. Bunların ikisi aynı kişi mi?
5. Bu nasıl bir yüz hattı peki?
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6. O burun...
7. Duvar yamulmuş ama photoshop pek amacına ulaşamamış diyebilir miyiz?
8. Tadım tuzum kaçtı ya.
9. "Her yaşın bir güzelliği vardır" önermesini çürütecek cinsten.
10. Yok artık!
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11. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...
12. 👇
13. Korkunç...
14. Nasıl yani?
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
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