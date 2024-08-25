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Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Kişiler

Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 09:12

Instagram'da paylaştığımız fotoğraflar zaman zaman gerçek hayatı yansıtmayabiliyor. Photoshop yapan bazı insanlar hem gerçeklik algımızı yok ediyor hem de bize uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Gelin o kişilere beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.

2. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.

3. Sabrina Carpenter... Koltuk altına dikkat!

3. Sabrina Carpenter... Koltuk altına dikkat!

4. Bunların ikisi aynı kişi mi?

4. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bu nasıl bir yüz hattı peki?

5. Bu nasıl bir yüz hattı peki?
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6. O burun...

6. O burun...

7. Duvar yamulmuş ama photoshop pek amacına ulaşamamış diyebilir miyiz?

7. Duvar yamulmuş ama photoshop pek amacına ulaşamamış diyebilir miyiz?

8. Tadım tuzum kaçtı ya.

8. Tadım tuzum kaçtı ya.

9. "Her yaşın bir güzelliği vardır" önermesini çürütecek cinsten.

9. "Her yaşın bir güzelliği vardır" önermesini çürütecek cinsten.
9. "Her yaşın bir güzelliği vardır" önermesini çürütecek cinsten.

10. Yok artık!

10. Yok artık!
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11. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

11. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

12. 👇

12. 👇

13. Korkunç...

13. Korkunç...

14. Nasıl yani?

14. Nasıl yani?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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