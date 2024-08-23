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Lanetli Sanıyorlar! 'Kertenkele Surat' Lakabına Sahip Maurung Ailesinin Trajik Hikayesi

Lanetli Sanıyorlar! 'Kertenkele Surat' Lakabına Sahip Maurung Ailesinin Trajik Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 14:46

Sahip oldukları bir rahatsızlık nedeniyle lanetli olduğu düşünülen Maurung ailesinin hikayesini daha önce hiç duymuş muydunuz? Görünüşleri nedeniyle bu aileye 'Kertenkele Surat' bile deniliyor.

Hikayenin detayları içeriğin devamında!

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Sizleri Endonezyalı Manurung ailesiyle tanıştıralım: Bu aile, yüzlerindeki deformasyon sebebiyle 'kertenkele aile' olarak biliniyor.

Sizleri Endonezyalı Manurung ailesiyle tanıştıralım: Bu aile, yüzlerindeki deformasyon sebebiyle 'kertenkele aile' olarak biliniyor.

Yüzlerinde ender görülen bir rahatsızlığa sahip olan bu aile 2014 yılında keşfedildi. Maalesef ki bu deformasyon 'lanetli aile' söylentisini de beraberinde getirmiş.

Yüzlerinde ender görülen bir rahatsızlığa sahip olan bu aile 2014 yılında keşfedildi. Maalesef ki bu deformasyon 'lanetli aile' söylentisini de beraberinde getirmiş.

Manurung ailesinin altı çocuğundan dördünün bu rahatsızlığa sahip olduğu bilinirken Tiur isimli aile üyesinin böyle bir durumu yok.

İnsanlar her ne kadar bu aileye 'lanetli' dese de Maurung ailesi bu durumu 'Tanrı tarafından bahşedilmiş bir hediye' olarak görüyor.

İnsanlar her ne kadar bu aileye 'lanetli' dese de Maurung ailesi bu durumu 'Tanrı tarafından bahşedilmiş bir hediye' olarak görüyor.

Ailenin henüz teşhis için doktora gitmediği biliniyor. Sahip oldukları rahatsızlık sağlıklarına ve günlük yaşamlarına etki etmediği için de bunu bir problem olarak görmüyorlar.

Ailenin henüz teşhis için doktora gitmediği biliniyor. Sahip oldukları rahatsızlık sağlıklarına ve günlük yaşamlarına etki etmediği için de bunu bir problem olarak görmüyorlar.

Maurung ailesi sahip oldukları bu hastalığın başkalarında da olma ihtimaline karşı şunları dile getiriyor:

Maurung ailesi sahip oldukları bu hastalığın başkalarında da olma ihtimaline karşı şunları dile getiriyor:

“Bizim durumumuzdaki gibi başka insanlar varsa kendilerini kötü hissetmesin. Bir şeylerden vazgeçmesin. Kaderi ya da tanrıyı suçlamasın. Günahkâr olduğu için böyle olduğunu düşünmesin. Dünyaya açılsın ve pozitif düşünsün.” 

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