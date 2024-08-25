Onlar Zodyak'ın Melekleri! Erdemli ve Kibar Davranışlarıyla En İyi Özelliklere Sahip Burçlar

Balıklar diğer insanların duygularını sanki kendi duygularıymış gibi anlayabilirler. İçgüdüsel olarak Balıklar, insanları kendilerinden önce düşünürler. Bu nedenle bencil değillerdir. Ağlayacak bir omuz arıyorsanız acilen Balık burcu bir arkadaş edinmenizde fayda var! Çünkü sizi yargılamaz, karanlığınıza adeta ışık getirir.