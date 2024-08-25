"Özgürlük" Sesleri Yükseldi: Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un Tutuklanması Küreselde Tepki Çekti
"Özgürlük" Sesleri Yükseldi: Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un Tutuklanması Küreselde Tepki Çekti
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Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Le Bourget Havaalanı'nda göz altına alınmıştı.
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Telegram CEO'su Pavel Durov, Fransa'da uyuşturucu kaçakçılığı, gizlilik ihlal ve diğer ciddi suçlarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklandığı bildiriliyor.
"Telegram CEO'sunun şifreli mesajlaşmayı etkinleştirmesi nedeniyle tutuklanması, muhtemelen Fransa'ya asla gitmemeniz gerektiğini hatırlatan iyi bir hatırlatmadır"
"Telegram CEO'su, sansür yasalarına uymadığı gerekçesiyle Fransa'da tutuklandı ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Gerçekten ifade özgürlüğünden nefret ediyorlar"
"Pavel Durov, kötü niyetli kişilerin Telegram'ı insanlara zarar vermek için kullandığı varsayımıyla tutuklandıysa, tütün ve silah şirketlerinin CEO'ları neden tutuklanmıyor? Hükümetlerin ifade özgürlüğüne açıkça müdahale etmek istemeleri çok korkutucu olmaya başlıyor"
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"Bu kabul edilemez"
Fransa'nın suç merkezi olduğunu söyleyen bir habere de Elon Musk hak verdi.
"Eğer bir sosyal medya şirketi yönetiyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmayın, Amerika Birleşik Devletleri dışından işe alım yapmayın, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki hiçbir şeye güvenmeyin. Dünyanın geri kalanı kullanıcılarınızı sansürlemek için sizi hapse atmaya hazır"
"Telegram CEO'sunu insanların özgürce iletişim kurmasına izin verdiği suçundan tutukladılar. AB'de iş yapmayın, seçtikleri sansür kurulunu kurmadığınız ve herkesin hayatını yönetmelerine izin vermediğiniz için sizi kelimenin tam anlamıyla hapse atacaklar."
"Telegram'ı kontrol edemediler, bu yüzden dün Fransa'da Telegram'ın CEO'sunu tutukladılar..."
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"Hayatının geri kalanını hapiste çürüyerek geçirecek Herhangi bir mesajlaşma şifrelemesini büyük ölçekte yaparsanız, kötü insanlar bunu kullanır ve hükümete diz çökmezseniz, gezegendeki çoğu ülke sizi hapse atar. Gizlilik artık yok."
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