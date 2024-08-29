Kültürlenmek İsteyenler Buraya! Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Altın Değerinde Bilgiler
Kültürlenmek İsteyenler Buraya! Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Altın Değerinde Bilgiler
Kaynak: https://www.today.com/life/inspiratio...
Kalabalık arkadaş gruplarında ve herhangi bir ortamda satmalık bilgi mi arıyorsunuz? Sizi adeta bilgi şölenine sürükleyip ufkunuzu göklere çıkartacak birbirinden değerli bilgileri öğrenmek için sizleri şöyle alalım...👇
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1. Yumurtlayan hayvanların göbek deliği yoktur.
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2. Develerin üç tane göz kapağı vardır.
3. Boantrapi, insanların kendini inek ya da öküz sanarak yaşadığı bir hastalıktır.
4. Sivrisinekler muz yiyen insanlara daha çok konar.
5. İnsan burnu 50 binden fazla kokuyu hatırlayabilir.
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6. Çocuklar ilkbaharda daha çabuk büyüme eğilimdedir.
7. Hawaii alfabesinde 12 harf bulunur.
8. Fransa'daki tuvalet kağıtlarının çoğu pembedir.
9. Sivrisineklerin 47 dişi vardır.
10. Bir güvercinin tüyleri kemiklerinden daha ağırdır.
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11. Deniz yıldızlarının kanı yoktur. Besinleri deniz suyu yardımıyla vücutlarında dolaştırırlar.
12. Yeni doğmuş bir panda, fareden daha küçüktür.
13. İstiridyeler cinsiyet değiştirebilir.
14. Tüm memelilerin tüyleri diken diken olur.
15. Finlandiya'da arabalardan çok sauna var.
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