Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Kültürlenmek İsteyenler Buraya! Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Altın Değerinde Bilgiler

Kültürlenmek İsteyenler Buraya! Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Altın Değerinde Bilgiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 17:04

Kalabalık arkadaş gruplarında ve herhangi bir ortamda satmalık bilgi mi arıyorsunuz? Sizi adeta bilgi şölenine sürükleyip ufkunuzu göklere çıkartacak birbirinden değerli bilgileri öğrenmek için sizleri şöyle alalım...👇

Kaynak: https://www.today.com/life/inspiratio...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Yumurtlayan hayvanların göbek deliği yoktur.

1. Yumurtlayan hayvanların göbek deliği yoktur.

2. Develerin üç tane göz kapağı vardır.

2. Develerin üç tane göz kapağı vardır.

3. Boantrapi, insanların kendini inek ya da öküz sanarak yaşadığı bir hastalıktır.

3. Boantrapi, insanların kendini inek ya da öküz sanarak yaşadığı bir hastalıktır.

4. Sivrisinekler muz yiyen insanlara daha çok konar.

4. Sivrisinekler muz yiyen insanlara daha çok konar.

5. İnsan burnu 50 binden fazla kokuyu hatırlayabilir.

5. İnsan burnu 50 binden fazla kokuyu hatırlayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çocuklar ilkbaharda daha çabuk büyüme eğilimdedir.

6. Çocuklar ilkbaharda daha çabuk büyüme eğilimdedir.

7. Hawaii alfabesinde 12 harf bulunur.

8. Fransa'daki tuvalet kağıtlarının çoğu pembedir.

8. Fransa'daki tuvalet kağıtlarının çoğu pembedir.

9. Sivrisineklerin 47 dişi vardır.

9. Sivrisineklerin 47 dişi vardır.

10. Bir güvercinin tüyleri kemiklerinden daha ağırdır.

10. Bir güvercinin tüyleri kemiklerinden daha ağırdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Deniz yıldızlarının kanı yoktur. Besinleri deniz suyu yardımıyla vücutlarında dolaştırırlar.

11. Deniz yıldızlarının kanı yoktur. Besinleri deniz suyu yardımıyla vücutlarında dolaştırırlar.

12. Yeni doğmuş bir panda, fareden daha küçüktür.

12. Yeni doğmuş bir panda, fareden daha küçüktür.

13. İstiridyeler cinsiyet değiştirebilir.

13. İstiridyeler cinsiyet değiştirebilir.

14. Tüm memelilerin tüyleri diken diken olur.

14. Tüm memelilerin tüyleri diken diken olur.

15. Finlandiya'da arabalardan çok sauna var.

15. Finlandiya'da arabalardan çok sauna var.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın