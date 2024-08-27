İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne Oyuncu Levent Üzümcü Atandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne Oyuncu Levent Üzümcü Atandı
Avrupa Yakası'ndaki rolüyle akıllarımıza kazanan usta oyuncu Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne atandı.
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"Avrupa Yakası", "Harem", "Şen Yuva" gibi yapımlardan tanıdığımız Levent Üzümcü uzun bir süredir ortada görünmüyordu.
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Hatırlarsanız kendini, seçim zamanı "Siyasete atılacak mısınız?" sorularına yanıt vermiş ve gündeme oturmuştu.
52 yaşındaki başarılı oyuncu son zamanlarda kamera karşısında görünmese de aslında uzun soluklu bir tiyatro ve konservatuvar geçmişi var. Anadolu Üniversitesi'nin konservatuvar bölümünden mezun olan Üzümcü, bu süre zarfında senaristlik de yaptı yönetmenlik de.
Şimdilerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine Levent Üzümcü getirildi.
Usta oyuncu bu görevi 3 yıl boyunca sürdürecek.
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