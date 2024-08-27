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Kara Bulutlar Çekiliyor: 28 Ağustos İtibarıyla Rahata Erecek Burçlar

Kara Bulutlar Çekiliyor: 28 Ağustos İtibarıyla Rahata Erecek Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 23:09

Metronun da etkisiyle birçok burç tam anlamıyla tepetaklak oldu. Fakat bu durum 28 Ağustos itibarıyla 4 burç için değişiyor. O şanslı burçlar hangileri? 28 Ağustos itibarıyla rahata erecek o 4 burç!👇

Kaynak: https://www.yourtango.com/2024377503/...
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Merkür Retrosu geldi, birçoğumuz bir o yana bir bu yana savrulduk. Bu metro birçok burcu derinden etkiledi.

Merkür Retrosu geldi, birçoğumuz bir o yana bir bu yana savrulduk. Bu metro birçok burcu derinden etkiledi.

Fakat 28 Ağustos itibarıyla bu 4 burcun yüzü gülecek, şansları birçok konuda yaver gidecek.

Fakat 28 Ağustos itibarıyla bu 4 burcun yüzü gülecek, şansları birçok konuda yaver gidecek.

Bakalım o burçlar hangileri?

Bu burçlardan iliki Aslanlar. Aslanlar son dönemlerde çevrelerinde çok kaotik şeylerin yaşandığını fark ediyor ama...

Bu burçlardan iliki Aslanlar. Aslanlar son dönemlerde çevrelerinde çok kaotik şeylerin yaşandığını fark ediyor ama...

Bu durum düzelecek. Finansal olarak daha refah dolu bir dönem geliyor. 28 Ağustos itibarıyla Aslanlar hayatlarındaki detayların aslında bir amaca hizmet ettiğini görecek ve hepsinden birer anlam çıkarmaya başlayacak. Bu süreçte kendine daha mantıklı bir kariyer planı çizebilirsin.

Her şeyin en detayını düşünen Başaklar!

Her şeyin en detayını düşünen Başaklar!

28 Ağustos itibarıyla ruhunuzun özgürleştiğini hissedeceksiniz. Şu sıralar biraz daha yavaşlamış, motivasyonu düşümüş ve kafası karışmış hissedebilirsin. Bu durum geçici. Çünkü artık pozitif bir enerji yaymaya başlayacaksın. Bolluk ve bereket seni bekliyor.

Teraziler!

Teraziler!

Üzerinde son zamanlarda bir yük var gibi hissedebilirsin. Bu yük çok yakında mükafatlandırılacak. 28 Ağustos itibarıyla hem maddi hem manevi zenginleşme görebilirsin.

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Ve son olarak Oğlaklar!

Ve son olarak Oğlaklar!

Oğlakların son zamanlarda uğraştığı bir projede başarılı olma olasılığı yüksek. 28 Ağustos itibarıyla bu projeleri hayata geçirmek mantıklı bir karar olacaktır. Bu süre zarfında Oğlakların üstünde kara bulutlar hiç eksik olmadı, bu retro onları tam anlamıyla çarptı diyebiliriz...

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