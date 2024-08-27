Kara Bulutlar Çekiliyor: 28 Ağustos İtibarıyla Rahata Erecek Burçlar
Kara Bulutlar Çekiliyor: 28 Ağustos İtibarıyla Rahata Erecek Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/2024377503/...
Metronun da etkisiyle birçok burç tam anlamıyla tepetaklak oldu. Fakat bu durum 28 Ağustos itibarıyla 4 burç için değişiyor. O şanslı burçlar hangileri? 28 Ağustos itibarıyla rahata erecek o 4 burç!👇
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Merkür Retrosu geldi, birçoğumuz bir o yana bir bu yana savrulduk. Bu metro birçok burcu derinden etkiledi.
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Fakat 28 Ağustos itibarıyla bu 4 burcun yüzü gülecek, şansları birçok konuda yaver gidecek.
Bu burçlardan iliki Aslanlar. Aslanlar son dönemlerde çevrelerinde çok kaotik şeylerin yaşandığını fark ediyor ama...
Her şeyin en detayını düşünen Başaklar!
Teraziler!
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Ve son olarak Oğlaklar!
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