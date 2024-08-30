Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında En Çok Problem Çıkaran Yolcu Tipini Söyledi
Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında En Çok Problem Çıkaran Yolcu Tipini Söyledi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Uçak seyahatlerinde zaman zaman bazı problemlerle karşılaşabiliriz. Peki en problemli yolcu tipleri hangisi? 49 yaşındaki uçuş görevlisi Skye Taylor açıkladı.👇
49 yaşındaki uçuş görevlisi Syke Taylor, uçakta en çok problem çıkaran yolcu tiplerini söyledi.
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