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Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında En Çok Problem Çıkaran Yolcu Tipini Söyledi

Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında En Çok Problem Çıkaran Yolcu Tipini Söyledi

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 08:45

Uçak seyahatlerinde zaman zaman bazı problemlerle karşılaşabiliriz. Peki en problemli yolcu tipleri hangisi? 49 yaşındaki uçuş görevlisi Skye Taylor açıkladı.👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...

49 yaşındaki uçuş görevlisi Syke Taylor, uçakta en çok problem çıkaran yolcu tiplerini söyledi.

49 yaşındaki uçuş görevlisi Syke Taylor, uçakta en çok problem çıkaran yolcu tiplerini söyledi.

Yaklaşık 16 senesini bu sektöre veren Taylor, en problemli müşterilerin genellikle Dubai ve Las Vegas gibi yerlerden çıktığının altını çizdi.

Yaklaşık 16 senesini bu sektöre veren Taylor, en problemli müşterilerin genellikle Dubai ve Las Vegas gibi yerlerden çıktığının altını çizdi.

Uçuş görevlisine göre asıl sorun "alkollü bir şekilde uçağa binen yolculardan" kaynaklanıyor. Sadece alkol değil, farklı maddeler kullanarak uçağa binenler de büyük probleme sebep oluyormuş.

Uçuş görevlisine göre asıl sorun "alkollü bir şekilde uçağa binen yolculardan" kaynaklanıyor. Sadece alkol değil, farklı maddeler kullanarak uçağa binenler de büyük probleme sebep oluyormuş.

"İnsanlar uçağa binmeden önce uyku hapı falan da alıyorlar. Bu tarz maddeler insanın kendi gibi davranmasını engelliyor"

"İnsanlar uçağa binmeden önce uyku hapı falan da alıyorlar. Bu tarz maddeler insanın kendi gibi davranmasını engelliyor"

"Ekonomi sınıfında birkaç kişi olurken daha lüks alanda uçanlarda problem çıkaranların sayısı daha fazla."

"Ekonomi sınıfında birkaç kişi olurken daha lüks alanda uçanlarda problem çıkaranların sayısı daha fazla."

"Çalıştığım havayolu şirketi problemli müşterilerle hemen ilgilenseler de bu durum sizi fazlasıyla yoruyor. Sizden çok şey götürüyor."

"Çalıştığım havayolu şirketi problemli müşterilerle hemen ilgilenseler de bu durum sizi fazlasıyla yoruyor. Sizden çok şey götürüyor."

"Uçaktaki güvenlikler sayesinde ekipçe güvendeyiz. Fakat dediğim gibi bu güvenlik her havayolu şirketinde yok. Alkol içip uçağa binenler kavga bile çıkarıyor, bunun önüne kolay bir şekilde geçebiliyoruz."

"Uçaktaki güvenlikler sayesinde ekipçe güvendeyiz. Fakat dediğim gibi bu güvenlik her havayolu şirketinde yok. Alkol içip uçağa binenler kavga bile çıkarıyor, bunun önüne kolay bir şekilde geçebiliyoruz."

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