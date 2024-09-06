Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Kim demiş yemeklerden goygoy olmaz diye? Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle hepimizi mizaha doyuran pek çok kişi vardı. Ne diyelim, elinize fikrinize sağlık!
Hazırsanız, haftanın en komik yemekli tweetlerine beraber bakalım.
Herkesin aşina olduğu o tasarım.
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