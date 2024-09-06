Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 19:29

Kim demiş yemeklerden goygoy olmaz diye? Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle hepimizi mizaha doyuran pek çok kişi vardı. Ne diyelim, elinize fikrinize sağlık!

Hazırsanız, haftanın en komik yemekli tweetlerine beraber bakalım.

Herkesin aşina olduğu o tasarım.

Herkesin aşina olduğu o tasarım.
twitter.com

Karides olduğunu emin miyiz, tavuk olmasın o?

Karides olduğunu emin miyiz, tavuk olmasın o?
twitter.com

Yavaşça kaydırmaya devam edin...

Yavaşça kaydırmaya devam edin...
twitter.com

Şöyle bir düşününce, doğru aslında.

Şöyle bir düşününce, doğru aslında.
twitter.com

Böylesi zor bulunur.

Böylesi zor bulunur.
twitter.com

Yerim seni.

Yerim seni.
twitter.com

Baktığımız her yerde dubai çikolatası görüyoruz.

Baktığımız her yerde dubai çikolatası görüyoruz.
twitter.com

Sonunda!

Sonunda!
twitter.com

:((

:((
twitter.com

Kahvenizin tadını çıkarın.

Kahvenizin tadını çıkarın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Böyle olmayan var mı?

Böyle olmayan var mı?
twitter.com

Aynen öyledir.

Aynen öyledir.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın