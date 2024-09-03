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Benzetildiği Ünlüleri Paylaşarak Herkesin Bir İkizi Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Benzetildiği Ünlüleri Paylaşarak Herkesin Bir İkizi Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.09.2024 - 16:40

'Dünyada herkes ikiz yaratılmıştır' sözüne denk gelmişsinizdir. Öyle ki birbirine benzeyen ünlüler de bunun bir kanıtı adeta. Bu kez de sosyal medyada kullanıcılar, benzediği ünlüleri paylaşmaya başladı.

Gelen birbirinden komik benzetmeler, gününüzü güzelleştirecek.

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İnsanların ikiz olarak yaratıldığına inanır mısınız?

İnsanların ikiz olarak yaratıldığına inanır mısınız?

Bugüne kadar birbirine benzerliğiyle dikkat çeken ünlüler, bu durumu kanıtlar nitelikte. Sosyal medyada da zaman zaman benzerlik akımları çıkıyor ortaya. Bu kez de kullanıcılar, kendilerini benzettikleri ünlüleri paylaşmaya başladı.

Fakat bu kez göreceğiniz ünlüler, sosyal medyanın ünlü isimleri! Onları her meme'de görüyoruz.

Fakat bu kez göreceğiniz ünlüler, sosyal medyanın ünlü isimleri! Onları her meme'de görüyoruz.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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