Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
'Değerli Bağlantılarıyla' Hayattaki Gerçek Başarılarını Paylaşmayı Tercih Eden Mizahşörler

'Değerli Bağlantılarıyla' Hayattaki Gerçek Başarılarını Paylaşmayı Tercih Eden Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 20:54

LinkedIn, geniş profesyonel ağıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. İş ilanlarının yayınlandığı, iş başvurularının yapıldığı LinkedIn'de kullanıcılar başarılarını 'değerli bağlantılarıyla' paylaşıyor.

Bu kez sosyal medya kullanıcıları, hayattaki gerçek başarılarını LinkedIn başarısıymış gibi paylaşmaya başladı!

Acı gerçekler tek tek ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milyonlarca kişinin bulunduğu LinkedIn'in kullanıcılarından birisiyseniz 'değerli bağlantılarım' paylaşımlarını biliyorsunuzdur.

Milyonlarca kişinin bulunduğu LinkedIn'in kullanıcılarından birisiyseniz 'değerli bağlantılarım' paylaşımlarını biliyorsunuzdur.

LinkedIn kullanıcıları, yeni iş süreçlerini, aldıkları sertifikaları, kısacası kariyerleriyle ilgili güzel gelişmeleri sık sık paylaşıyor.

Başarı dolu paylaşımlar, X kullanıcılarını ise gerçek hayattaki başarılarını paylaşmaya itti.

Başarı dolu paylaşımlar, X kullanıcılarını ise gerçek hayattaki başarılarını paylaşmaya itti.
twitter.com

Paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

Paylaşımların ardı arkası kesilmedi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın