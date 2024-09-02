'Değerli Bağlantılarıyla' Hayattaki Gerçek Başarılarını Paylaşmayı Tercih Eden Mizahşörler

LinkedIn, geniş profesyonel ağıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. İş ilanlarının yayınlandığı, iş başvurularının yapıldığı LinkedIn'de kullanıcılar başarılarını 'değerli bağlantılarıyla' paylaşıyor.

Bu kez sosyal medya kullanıcıları, hayattaki gerçek başarılarını LinkedIn başarısıymış gibi paylaşmaya başladı!

Acı gerçekler tek tek ortaya çıktı.