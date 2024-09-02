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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 19:42

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Kadroları en son 49 kişiydi...

1. Kadroları en son 49 kişiydi...
twitter.com

2. Günaydın diyelim 😊

2. Günaydın diyelim 😊
twitter.com

3. Nereden nereye 😯

3. Nereden nereye 😯
twitter.com

4. Benfica'ya gitti...

4. Benfica'ya gitti...
twitter.com

5. Tel Aviv, maçı tarafsız sahada oynamak istiyormuş 😑

5. Tel Aviv, maçı tarafsız sahada oynamak istiyormuş 😑
twitter.com
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6. Herkes çok sabırsız 😄

6. Herkes çok sabırsız 😄
twitter.com

7. Bir Sivas bir Norveç 🙃

7. Bir Sivas bir Norveç 🙃
twitter.com

8. Ben Fero 😄

8. Ben Fero 😄
twitter.com

9. Admin hep bize oynadı 🤨

9. Admin hep bize oynadı 🤨
twitter.com

10. Ne günlerdi...

10. Ne günlerdi...
twitter.com
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11. 😂😂

11. 😂😂
twitter.com

12. Bazen fazla küçümsüyoruz 🫡

12. Bazen fazla küçümsüyoruz 🫡
twitter.com

13. Fazla Tinder kullanımları olduğuna dair iddialar vardı 🫢

13. Fazla Tinder kullanımları olduğuna dair iddialar vardı 🫢
twitter.com

14. Çok benziyorlar 😂

14. Çok benziyorlar 😂
twitter.com

15. Hayırlı olsun 👌

15. Hayırlı olsun 👌
twitter.com
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16. Haklı olabilir her şey bugün başladı gibi 😶

16. Haklı olabilir her şey bugün başladı gibi 😶
twitter.com

17. Yorum Galatasaray taraftarının...

17. Yorum Galatasaray taraftarının...
twitter.com

18. Sürpriz sonlu 😐

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