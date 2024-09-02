Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Kadroları en son 49 kişiydi...
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2. Günaydın diyelim 😊
3. Nereden nereye 😯
4. Benfica'ya gitti...
5. Tel Aviv, maçı tarafsız sahada oynamak istiyormuş 😑
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6. Herkes çok sabırsız 😄
7. Bir Sivas bir Norveç 🙃
8. Ben Fero 😄
9. Admin hep bize oynadı 🤨
10. Ne günlerdi...
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11. 😂😂
12. Bazen fazla küçümsüyoruz 🫡
13. Fazla Tinder kullanımları olduğuna dair iddialar vardı 🫢
14. Çok benziyorlar 😂
15. Hayırlı olsun 👌
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16. Haklı olabilir her şey bugün başladı gibi 😶
17. Yorum Galatasaray taraftarının...
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