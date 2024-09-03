Çankırı'nın Varlığına Dair Şüpheye Düşüren Paylaşıma Valilikten Cevap Gecikmedi

Sosyal medyada mizahlarını konuşturan kullanıcıların ardı arkası kesilmiyor. Sık sık da ilginç fikirler atılıyor ortaya. Bu kez bir kullanıcı, Çankırı'nın aslında var olmadığını iddia etti.

Sosyal medyada viral olan bu paylaşımın ardından Çankırı Valiliği'nin kendi varlığını kanıtlama çabasını ise görmelisiniz!