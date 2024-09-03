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Çankırı'nın Varlığına Dair Şüpheye Düşüren Paylaşıma Valilikten Cevap Gecikmedi

Çankırı'nın Varlığına Dair Şüpheye Düşüren Paylaşıma Valilikten Cevap Gecikmedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.09.2024 - 12:25

Sosyal medyada mizahlarını konuşturan kullanıcıların ardı arkası kesilmiyor. Sık sık da ilginç fikirler atılıyor ortaya. Bu kez bir kullanıcı, Çankırı'nın aslında var olmadığını iddia etti. 

Sosyal medyada viral olan bu paylaşımın ardından Çankırı Valiliği'nin kendi varlığını kanıtlama çabasını ise görmelisiniz!

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205 bin nüfusuyla Çankırı, Türkiye'nin nadide illerinden birisi.

205 bin nüfusuyla Çankırı, Türkiye'nin nadide illerinden birisi.

İç Anadolu Bölgesi'nin Karadeniz Bölgesi'ne geçişinde yer alan Çankırı, zaman zaman hakkındaki ilginç haberlerle gündemimize geliyor. Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısı, yolunun hiç Çankırı'ya düşmediğini söyleyerek Çankırı'nın aslında var olmadığını iddia etti.

İlgili paylaşım şu şekildeydi: "Çankırı’nın gerçekte var olduğuna dair bu kesin inanç nereden geliyor?"

İlgili paylaşım şu şekildeydi: "Çankırı’nın gerçekte var olduğuna dair bu kesin inanç nereden geliyor?"
twitter.com

Bu ilginç iddiaya ise bazı kullanıcılar da katıldığını gösterdi.

Bu ilginç iddiaya ise bazı kullanıcılar da katıldığını gösterdi.
twitter.com

Hatta Çankırı'ya giden birisinin evrende kaybolduğu bile düşünüldü.

Neyse ki Çankırı Valiliği, varlığını kanıtlamak için Çankırı diye bir yerin videosunu paylaştı.

Fakat Çankırı Valiliği'nin bu paylaşımı, kullanıcıları ikna etmek için yeterli değildi! 😂

Fakat Çankırı Valiliği'nin bu paylaşımı, kullanıcıları ikna etmek için yeterli değildi! 😂
twitter.com
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"Bana Çankırı diye bir yerin videosunu yap"

"Bana Çankırı diye bir yerin videosunu yap"
twitter.com

Öyle ki Çankırılı olanlar bile bir şüpheye düşmüş.

Öyle ki Çankırılı olanlar bile bir şüpheye düşmüş.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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