Çankırı'nın Varlığına Dair Şüpheye Düşüren Paylaşıma Valilikten Cevap Gecikmedi
Çankırı'nın Varlığına Dair Şüpheye Düşüren Paylaşıma Valilikten Cevap Gecikmedi
Sosyal medyada mizahlarını konuşturan kullanıcıların ardı arkası kesilmiyor. Sık sık da ilginç fikirler atılıyor ortaya. Bu kez bir kullanıcı, Çankırı'nın aslında var olmadığını iddia etti.
Sosyal medyada viral olan bu paylaşımın ardından Çankırı Valiliği'nin kendi varlığını kanıtlama çabasını ise görmelisiniz!
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205 bin nüfusuyla Çankırı, Türkiye'nin nadide illerinden birisi.
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İlgili paylaşım şu şekildeydi: "Çankırı’nın gerçekte var olduğuna dair bu kesin inanç nereden geliyor?"
Bu ilginç iddiaya ise bazı kullanıcılar da katıldığını gösterdi.
Fakat Çankırı Valiliği'nin bu paylaşımı, kullanıcıları ikna etmek için yeterli değildi! 😂
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"Bana Çankırı diye bir yerin videosunu yap"
Öyle ki Çankırılı olanlar bile bir şüpheye düşmüş.
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