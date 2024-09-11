AVM'de Park Edilen Aracın Yerini Unutmamak İçin Bulunan Yöntem Viral Oldu

AVM'lerde uzun süreler geçirebiliyoruz ve çoğu zaman araçları nereye bıraktığımızı unutabiliyoruz. Tabii bunu unutmamak için not alanlar, sesli bir şekilde tekrarlayanlar, kodlayanlar olduğu gibi park ettiği lotun fotoğrafını çekenler de var. Ancak viral olan paylaşımdaki arkadaş romantizmle pratikliği birleştirmiş.