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AVM'de Park Edilen Aracın Yerini Unutmamak İçin Bulunan Yöntem Viral Oldu

AVM'de Park Edilen Aracın Yerini Unutmamak İçin Bulunan Yöntem Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 17:05

AVM'lerde uzun süreler geçirebiliyoruz ve çoğu zaman araçları nereye bıraktığımızı unutabiliyoruz. Tabii bunu unutmamak için not alanlar, sesli bir şekilde tekrarlayanlar, kodlayanlar olduğu gibi park ettiği lotun fotoğrafını çekenler de var. Ancak viral olan paylaşımdaki arkadaş romantizmle pratikliği birleştirmiş.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

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Ufak bir soru cevap seansı da oldu.

Ufak bir soru cevap seansı da oldu.

Gerçeği pat diye söyleyenler de...

Gerçeği pat diye söyleyenler de...

Tabii herkes bu kadar şanslı değildi.

Tabii herkes bu kadar şanslı değildi.
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onur.ozdemir

Arabayı park ettiği yeri unutmak alzheimer başlangıcı gibi gözüküyor kendi iyiliğin için bırak onu başka birini bulursun

Kuzey

hayatta onlari aklimda tutmam hatta bakmam bile ama cok ilginctir adim adim nereden gittigim nerden gectigim hep aklimda kalir.