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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 17:12

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Bugün ne yiyeceğiz?

Bugün ne yiyeceğiz?
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KPSS çalışmayan bilmez.

KPSS çalışmayan bilmez.
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Kaç kişisiniz?

Kaç kişisiniz?
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Her yerdeler!

Her yerdeler!
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Efsaneyle kapatalım.

Efsaneyle kapatalım.

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