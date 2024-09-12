Sinir Bozan Ambalajlardan Burs Başvurusunda Yaşananlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sinir Bozan Ambalajlardan Burs Başvurusunda Yaşananlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'a kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Ekip?
Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey yaşanmıştı.
Yeni öneriler de geldi.
Ehe ehe... Nedir?
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👇
👇
Evet...
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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