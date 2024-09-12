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Sinir Bozan Ambalajlardan Burs Başvurusunda Yaşananlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sinir Bozan Ambalajlardan Burs Başvurusunda Yaşananlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.09.2024 - 17:50

Bakalım Perşembe günü timeline'a kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Ekip?

Ekip?
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Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey yaşanmıştı.
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Yeni öneriler de geldi.

Yeni öneriler de geldi.
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Ehe ehe... Nedir?

Ehe ehe... Nedir?
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👇

👇
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👇

👇
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Evet...

Evet...
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Şöyle çeşitlerimiz de mevcut ⬇️

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