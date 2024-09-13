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En Beğendikleri Aforizmaları Paylaşarak Felsefeye Yeni Bir Soluk Getiren Kişiler

En Beğendikleri Aforizmaları Paylaşarak Felsefeye Yeni Bir Soluk Getiren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 13:35

Felsefe hayatımıza her anlamda yön veren bir alan tabii bu alanda yetişmiş yüzlerce önemli filozof var ama felsefe yapmak için filozof olmanıza da gerek yok. İşte en beğendikleri felsefi aforizmaları paylaşan kişiler...

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