Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyuran pek çok kişi vardı. 'Yemeklerin de goygoyu mu olurmuş?' demeyin, çok da güzel oldu! Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin eline sağlık...
Haydi buyurun haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine!
Biraz hüzünle başladık bu hafta.
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