Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.09.2024 - 18:20

Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyuran pek çok kişi vardı. 'Yemeklerin de goygoyu mu olurmuş?' demeyin, çok da güzel oldu! Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin eline sağlık...

Haydi buyurun haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetlerine!

Biraz hüzünle başladık bu hafta.

Biraz hüzünle başladık bu hafta.
twitter.com

Neyse ki 'bebeğim bugün ne yedi' paylaşımlarına gelen alternatifler hepimizin yüzünü gülümsetti.

Neyse ki 'bebeğim bugün ne yedi' paylaşımlarına gelen alternatifler hepimizin yüzünü gülümsetti.
twitter.com

Denizin rengi harika!

Denizin rengi harika!
twitter.com

Tek bir görselden bu kadar çıkarım yapmak...

Tek bir görselden bu kadar çıkarım yapmak...
twitter.com

Salçasız pasaport, ilk kez görenler?

Salçasız pasaport, ilk kez görenler?
twitter.com

"Neden Minecraft'ta yaşıyormuş gibi yiyorsun?"

"Neden Minecraft'ta yaşıyormuş gibi yiyorsun?"
twitter.com

Sadece doğru cevaplar.

Sadece doğru cevaplar.
twitter.com

Kocaman bir sürpriz yumurta.

Kocaman bir sürpriz yumurta.
twitter.com

Ben bile yemek istedim şahsen.

Ben bile yemek istedim şahsen.
twitter.com

Karadeniz yemekleri yine tartışmalı.

Karadeniz yemekleri yine tartışmalı.
twitter.com

E afiyet olsun!

E afiyet olsun!
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere...

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın