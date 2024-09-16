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Bella Hadid'in Kombininden Kısa ve Net Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bella Hadid'in Kombininden Kısa ve Net Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.09.2024 - 18:56

Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü Twitter gündeminde hangi paylaşımlar öne çıkmış, kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Haklıyken haksız duruma düşme.

Haklıyken haksız duruma düşme.
twitter.com

Börek yapsın da görelim.

Börek yapsın da görelim.
twitter.com

Durumlar sıkıntı...

Durumlar sıkıntı...
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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Az kızartsaydın.

Az kızartsaydın.
twitter.com

Ballı hardallı yok mu?

Ballı hardallı yok mu?
twitter.com

Bol sirkeli

Bol sirkeli
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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