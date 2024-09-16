Bella Hadid'in Kombininden Kısa ve Net Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bella Hadid'in Kombininden Kısa ve Net Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü Twitter gündeminde hangi paylaşımlar öne çıkmış, kimler takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Haklıyken haksız duruma düşme.
Börek yapsın da görelim.
Durumlar sıkıntı...
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Az kızartsaydın.
Ballı hardallı yok mu?
Bol sirkeli
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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