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Travmatik Tasarımlarıyla İsyan Ettiren Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Kişiler

Travmatik Tasarımlarıyla İsyan Ettiren Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 17:09

Mimar Selim Bey sunduğu Evim Şahane programıyla reytinglerde dizi ve filmlerle kapışan televizyon yüzlerinden biriydi. O dönemler çoğunluk tarafından işini iyi yaptığı düşünülse de programın bitmesinden uzun yıllar sonra bu fikirler değişti. Israrla sade tasarım istenen ama bu istekleri reddeden Selim Bey'in eski işleri günümüzde bile goygoycuların dilinde.

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Pek çok program çekmesine rağmen ailenin ölen babasına yaptığı kanlı köşeyle aklımıza kazınan Selim Bey halen daha Twitter gündeminde.

Pek çok program çekmesine rağmen ailenin ölen babasına yaptığı kanlı köşeyle aklımıza kazınan Selim Bey halen daha Twitter gündeminde.

İnternet üzerindeki her tasarım görseline uyan şakaları ise görenleri güldürüyor.

İnternet üzerindeki her tasarım görseline uyan şakaları ise görenleri güldürüyor.
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