Yaratıcı Ev Eşyalarıyla Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Twitter Kullanıcıları

Eve bir eşya alırken fiyatıyla birlikte malzeme kalitesi, eve uyumu, rengi ve modeli de kriterlerden biridir. Ancak unutulan bir kısım da fonksiyonellik. Gerek maddi şartlar gerek paşa gönül kriterleri nedeniyle fonksiyonellik bazılarında tek kriter olabiliyor.