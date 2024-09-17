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Yaratıcı Ev Eşyalarıyla Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Twitter Kullanıcıları

Yaratıcı Ev Eşyalarıyla Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 14:45

Eve bir eşya alırken fiyatıyla birlikte malzeme kalitesi, eve uyumu, rengi ve modeli de kriterlerden biridir. Ancak unutulan bir kısım da fonksiyonellik. Gerek maddi şartlar gerek paşa gönül kriterleri nedeniyle fonksiyonellik bazılarında tek kriter olabiliyor.

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