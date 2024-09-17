Yaratıcı Ev Eşyalarıyla Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Twitter Kullanıcıları
Yaratıcı Ev Eşyalarıyla Estetik Kaygılara Kafa Göz Giren Twitter Kullanıcıları
Eve bir eşya alırken fiyatıyla birlikte malzeme kalitesi, eve uyumu, rengi ve modeli de kriterlerden biridir. Ancak unutulan bir kısım da fonksiyonellik. Gerek maddi şartlar gerek paşa gönül kriterleri nedeniyle fonksiyonellik bazılarında tek kriter olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakalar komiklikler derken...
Yalnız olmadığını öğrendi...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın