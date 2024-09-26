Kedilerinin Değişik Oturma Tarzlarını Paylaşarak Güldüren Kişiler

Kedilerin neden bu kadar sevildiği sorulduğunda genellikle yanıtlar bu özel hayvanların asaleti, sevimliliği, zekası temalı olur. Ancak bir özellikleri daha var ki pek çok kişinin kedi insanı olmasını sağlayan faktörlerden biri de budur; tuhaflıkları ve tahmin edilemezlikleri...