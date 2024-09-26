Kedilerinin Değişik Oturma Tarzlarını Paylaşarak Güldüren Kişiler
Kedilerinin Değişik Oturma Tarzlarını Paylaşarak Güldüren Kişiler
Kedilerin neden bu kadar sevildiği sorulduğunda genellikle yanıtlar bu özel hayvanların asaleti, sevimliliği, zekası temalı olur. Ancak bir özellikleri daha var ki pek çok kişinin kedi insanı olmasını sağlayan faktörlerden biri de budur; tuhaflıkları ve tahmin edilemezlikleri...
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Bir X kullanıcısı da kedisinin ilginç oturuş tarzını paylaştı.
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Üstüne takipçilerinden de istedi...
Pek çok yanıt geldi.
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