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Kedilerinin Değişik Oturma Tarzlarını Paylaşarak Güldüren Kişiler

Kedilerinin Değişik Oturma Tarzlarını Paylaşarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.09.2024 - 15:08

Kedilerin neden bu kadar sevildiği sorulduğunda genellikle yanıtlar bu özel hayvanların asaleti, sevimliliği, zekası temalı olur. Ancak bir özellikleri daha var ki pek çok kişinin kedi insanı olmasını sağlayan faktörlerden biri de budur; tuhaflıkları ve tahmin edilemezlikleri...

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Bir X kullanıcısı da kedisinin ilginç oturuş tarzını paylaştı.

Bir X kullanıcısı da kedisinin ilginç oturuş tarzını paylaştı.
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Üstüne takipçilerinden de istedi...

Üstüne takipçilerinden de istedi...
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Pek çok yanıt geldi.

Pek çok yanıt geldi.
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