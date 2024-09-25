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Sosyal Pili Bitenlerden Kıyafet Yemek İkilemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sosyal Pili Bitenlerden Kıyafet Yemek İkilemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.09.2024 - 19:02

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler öne çıkmış, kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İyi hayal...

İyi hayal...
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🤔

🤔
twitter.com

Viral olan mantık yürütme

Viral olan mantık yürütme
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kimi evlerin tabusudur...

Kimi evlerin tabusudur...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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