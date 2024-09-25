Sosyal Pili Bitenlerden Kıyafet Yemek İkilemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sosyal Pili Bitenlerden Kıyafet Yemek İkilemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler öne çıkmış, kimler takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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İyi hayal...
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Viral olan mantık yürütme
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Kimi evlerin tabusudur...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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