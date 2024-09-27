Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suyu Sürahiden İçen Haiti Devlet Başkanı Dillere Düştü

Sürahiden su içmek ev halkı tarafından ayıplanan bir hareket. O yüzden buna yeltenenler olsa da gizli bir şekilde yapılıyor. Peki evde bile ayıplanan bir şeyi tüm dünyanın gözleri önünde yapmak? O da Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils'e nasip oldu.