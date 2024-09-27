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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suyu Sürahiden İçen Haiti Devlet Başkanı Dillere Düştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suyu Sürahiden İçen Haiti Devlet Başkanı Dillere Düştü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.09.2024 - 13:04

Sürahiden su içmek ev halkı tarafından ayıplanan bir hareket. O yüzden buna yeltenenler olsa da gizli bir şekilde yapılıyor. Peki evde bile ayıplanan bir şeyi tüm dünyanın gözleri önünde yapmak? O da Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils'e nasip oldu.

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Hüseyin SARI

şimdi bu ayıya bi şey desem, sazanlar atlar ırkçı falan diye.. bazılarını da bazı yerlere almıcan amk