Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suyu Sürahiden İçen Haiti Devlet Başkanı Dillere Düştü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suyu Sürahiden İçen Haiti Devlet Başkanı Dillere Düştü
Sürahiden su içmek ev halkı tarafından ayıplanan bir hareket. O yüzden buna yeltenenler olsa da gizli bir şekilde yapılıyor. Peki evde bile ayıplanan bir şeyi tüm dünyanın gözleri önünde yapmak? O da Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils'e nasip oldu.
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şimdi bu ayıya bi şey desem, sazanlar atlar ırkçı falan diye.. bazılarını da bazı yerlere almıcan amk