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Ne Kadar Köylü Olduklarını Tek Bir Cümleyle Anlatan Kişiler

Ne Kadar Köylü Olduklarını Tek Bir Cümleyle Anlatan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.09.2024 - 11:57

Ülkemizin büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor olsa da kırsalla bağlarımız halen daha devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısı da herkese incir ikram etmesinden yola çıkarak takipçilerine ne kadar köylü olduklarını sordu. İlginç yanıtlar geldi.

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Soru şu...

Soru şu...
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Yanıtlara bakalım.

Yanıtlara bakalım.
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Günün pozisyonu

Günün pozisyonu
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Gerçek köy kahvaltısı

Gerçek köy kahvaltısı
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Bazlama da var.

Bazlama da var.
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Arada gelen şive kayması...

Arada gelen şive kayması...
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Level: Hard

Level: Hard
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Bu da üst seviye...

Bu da üst seviye...
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Yer sofrası aşıkları...

Yer sofrası aşıkları...
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Soğancılık...

Soğancılık...
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Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
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