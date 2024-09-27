Ne Kadar Köylü Olduklarını Tek Bir Cümleyle Anlatan Kişiler

Ülkemizin büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor olsa da kırsalla bağlarımız halen daha devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısı da herkese incir ikram etmesinden yola çıkarak takipçilerine ne kadar köylü olduklarını sordu. İlginç yanıtlar geldi.