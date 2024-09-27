Ne Kadar Köylü Olduklarını Tek Bir Cümleyle Anlatan Kişiler
Ne Kadar Köylü Olduklarını Tek Bir Cümleyle Anlatan Kişiler
Ülkemizin büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor olsa da kırsalla bağlarımız halen daha devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısı da herkese incir ikram etmesinden yola çıkarak takipçilerine ne kadar köylü olduklarını sordu. İlginç yanıtlar geldi.
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Soru şu...
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Yanıtlara bakalım.
Günün pozisyonu
Gerçek köy kahvaltısı
Bazlama da var.
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Arada gelen şive kayması...
Level: Hard
Bu da üst seviye...
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Yer sofrası aşıkları...
Soğancılık...
Sizde durumlar nasıl?
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