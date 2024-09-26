Fransa'da Geri Dönüşüme Gönderilen Aracın Türkiye Fiyatı İçinizi Sızlatacak...
Fransa'da Geri Dönüşüme Gönderilen Aracın Türkiye Fiyatı İçinizi Sızlatacak...
Yıllara meydan okuyan klasik araçlar olsa da ortalama araçların gerek metal yorgunluğu gerek güncellenen güvenlik gereksinimleri nedeniyle belirli bir ömrü var. Ancak araç almanın servet gerektirdiği ülkemizde haliyle ortalama araç yaşları çok yüksek. Refah durumu daha iyi ülkelerde kullanım ömürleri dolan araçlar geri dönüşüme gönderilip hayatlarına farklı alanlarda devam ediyorlar.
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Örneğin Fransa'da tıraş bıçağı olmak üzere prese yollanan bu araç...
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Görüntüler bir Fransız için normal olsa da bizim için iç sızlatıcı...
Görseldeki araç Megane II serisinin 2005-2009 arası çıkan hatchback modeli...
Aynı aracın fiyatı ülkemizde kaza durumu, yakıt türü, şanzıman, donanım gibi seçeneklere bağlı 300 ila 550 bin lira arasında değişiyor.
Bu aracın en yıpranmışını almak için bir asgari ücretlinin yaklaşık 18 ay çalışması gerekiyor.
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