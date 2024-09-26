Fransa'da Geri Dönüşüme Gönderilen Aracın Türkiye Fiyatı İçinizi Sızlatacak...

Yıllara meydan okuyan klasik araçlar olsa da ortalama araçların gerek metal yorgunluğu gerek güncellenen güvenlik gereksinimleri nedeniyle belirli bir ömrü var. Ancak araç almanın servet gerektirdiği ülkemizde haliyle ortalama araç yaşları çok yüksek. Refah durumu daha iyi ülkelerde kullanım ömürleri dolan araçlar geri dönüşüme gönderilip hayatlarına farklı alanlarda devam ediyorlar.