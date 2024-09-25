Yasa Dışı Bahis Siteleri Dikkat Çekmek İçin Küfürlü SMS Atmaya Başladı
Yasa Dışı Bahis Siteleri Dikkat Çekmek İçin Küfürlü SMS Atmaya Başladı
Markası, modeli ne olursa olsun; sosyoekonomik durumumuz farklı görüşlerimiz olsa da ortak derlerimizden bir tanesi de telefon dolandırıcılarının ve kişisel bilgilerimizin oradan oraya savrulması... Özellikle kumar siteleri sızdırılan bilgilerimizden telefon numaralarını bulup tacize varan mesajlar atmaya başladı. Son yöntemleri ise pes dedirtti.
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bu sorunu dile getirenlerin başında geliyor.
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Sık gelen mesajlardan birisi de bu!
Arama kayıtlarımız ne idüğü belirsiz rakam yığınlarıyla dolu.
Hattını değiştirmeyi düşünenler bile var!
Farklı yöntemler de bulmuşlar.
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