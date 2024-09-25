5 Bininci Başvurusuna Yanıt Alamayan Developer Sonunda İsyan Etti

Özellikle yeni mezunlar için iş dünyasına girmek büyük sıkıntı olmaya başladı. Yeni mezunlar için tecrübe aranırken tecrübeli çalışanlara da beklentilerin çok altında fırsatlar sunulması özel sektörü kilitlemiş durumda. İş aramak için popüler mecralardan biri de LinkedIn... Ancak kullanıcılar başvurulara dönüş alamamaktan şikayetçi...