5 Bininci Başvurusuna Yanıt Alamayan Developer Sonunda İsyan Etti
5 Bininci Başvurusuna Yanıt Alamayan Developer Sonunda İsyan Etti
Özellikle yeni mezunlar için iş dünyasına girmek büyük sıkıntı olmaya başladı. Yeni mezunlar için tecrübe aranırken tecrübeli çalışanlara da beklentilerin çok altında fırsatlar sunulması özel sektörü kilitlemiş durumda. İş aramak için popüler mecralardan biri de LinkedIn... Ancak kullanıcılar başvurulara dönüş alamamaktan şikayetçi...
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İş bulamamaktan şikayetçi kullanıcının paylaşımı şöyle.
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Farklı yöntemler deneyenler de olmuş.
Reklam şüphesi de yaygın bir düşünce.
Dönüş yapmayan firmalar da ayrı bir sorun.
Bir de ilanlardaki yığılmalar var.
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