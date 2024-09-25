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5 Bininci Başvurusuna Yanıt Alamayan Developer Sonunda İsyan Etti

5 Bininci Başvurusuna Yanıt Alamayan Developer Sonunda İsyan Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.09.2024 - 12:43

Özellikle yeni mezunlar için iş dünyasına girmek büyük sıkıntı olmaya başladı. Yeni mezunlar için tecrübe aranırken tecrübeli çalışanlara da beklentilerin çok altında fırsatlar sunulması özel sektörü kilitlemiş durumda. İş aramak için popüler mecralardan biri de LinkedIn... Ancak kullanıcılar başvurulara dönüş alamamaktan şikayetçi...

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İş bulamamaktan şikayetçi kullanıcının paylaşımı şöyle.

İş bulamamaktan şikayetçi kullanıcının paylaşımı şöyle.
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Farklı yöntemler deneyenler de olmuş.

Farklı yöntemler deneyenler de olmuş.
twitter.com

Reklam şüphesi de yaygın bir düşünce.

Reklam şüphesi de yaygın bir düşünce.
twitter.com

Dönüş yapmayan firmalar da ayrı bir sorun.

Dönüş yapmayan firmalar da ayrı bir sorun.
twitter.com

Bir de ilanlardaki yığılmalar var.

Bir de ilanlardaki yığılmalar var.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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