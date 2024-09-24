Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yol Kenarlarında Gördüğümüz Beyaz Tabelaların Anlamını Biliyor musunuz?

Yol Kenarlarında Gördüğümüz Beyaz Tabelaların Anlamını Biliyor musunuz?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.09.2024 - 16:26

Trafik levhaları can ve mal güvenliğimiz için önemli ve bunu düşünen pek çok sürücü de bu uyarılara dikkat ediyor. Peki özellikle şehirlerarası yolların kenarında yer alan ufak ve birkaç sayının bulunduğu beyaz tabelaların anlamı ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trafik işaretleri can ve mal güvenliği için önemli.

Trafik işaretleri can ve mal güvenliği için önemli.

Peki yol kenarlarındaki bu beyaz tabelaların işlevini biliyor muydunuz?

Peki yol kenarlarındaki bu beyaz tabelaların işlevini biliyor muydunuz?

Bu levhalar yolun koordinatını göstermektedir. Bir sorun yaşadığınızda yer tespiti için kullanılan bu levhaların diğer adı da kontrol kesim tabelası...

Bu levhalar yolun koordinatını göstermektedir. Bir sorun yaşadığınızda yer tespiti için kullanılan bu levhaların diğer adı da kontrol kesim tabelası...

Örneğin bu görseldeki tabelada 100. devlet yolunun 22. kesiminin 24. kilometresinde olduğunuz yazıyor.

Örneğin bu görseldeki tabelada 100. devlet yolunun 22. kesiminin 24. kilometresinde olduğunuz yazıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın