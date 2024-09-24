Yol Kenarlarında Gördüğümüz Beyaz Tabelaların Anlamını Biliyor musunuz?
Yol Kenarlarında Gördüğümüz Beyaz Tabelaların Anlamını Biliyor musunuz?
Trafik levhaları can ve mal güvenliğimiz için önemli ve bunu düşünen pek çok sürücü de bu uyarılara dikkat ediyor. Peki özellikle şehirlerarası yolların kenarında yer alan ufak ve birkaç sayının bulunduğu beyaz tabelaların anlamı ne?
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Trafik işaretleri can ve mal güvenliği için önemli.
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Peki yol kenarlarındaki bu beyaz tabelaların işlevini biliyor muydunuz?
Bu levhalar yolun koordinatını göstermektedir. Bir sorun yaşadığınızda yer tespiti için kullanılan bu levhaların diğer adı da kontrol kesim tabelası...
Örneğin bu görseldeki tabelada 100. devlet yolunun 22. kesiminin 24. kilometresinde olduğunuz yazıyor.
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