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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 10:33

Hayvanlar arasındaki savaş, doğanın acımasız ama etkileyici bir yönünü de gözler önüne seriyor değil mi? Bu mücadeleler ise hayatta kalma içgüdüsüyle dolu anların en çarpıcı görüntülerini sunuyor. İşte doğanın korkutucu yüzüne dalarak bu 15 fotoğrafla birlikte hayatın ne denli sert ve güçlü olduğunu gelin birlikte keşfedelim.

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1. Santa Barbara Kanalı'nda bir foku yiyen köpekbalığı

1. Santa Barbara Kanalı'nda bir foku yiyen köpekbalığı

2. Sincap yakalayan şahin

2. Sincap yakalayan şahin

3. Bu karınca güve mi yiyor?

3. Bu karınca güve mi yiyor?

4. Burada tam olarak ne oluyor?

4. Burada tam olarak ne oluyor?

5. Mantis mevsimi

5. Mantis mevsimi
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6. Son akşam yemeği

6. Son akşam yemeği

7. Bu da ne?

7. Bu da ne?

8. Kartalın kraliyet yemeği

8. Kartalın kraliyet yemeği

9. Kazanan belli gibi

9. Kazanan belli gibi

10. Öğle yemeğini yakaladı

10. Öğle yemeğini yakaladı
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11. Peygamberdevesi çiftleşme ritüeli

11. Peygamberdevesi çiftleşme ritüeli

12. Bazen en kötü olanlar küçüklerdir

12. Bazen en kötü olanlar küçüklerdir

13. Yine bir şahin yine bir sincap

13. Yine bir şahin yine bir sincap

14. Eşek arısı çekirgeyi taşıyor

14. Eşek arısı çekirgeyi taşıyor

15. Canlı gibi görünüyor ama değil.

15. Canlı gibi görünüyor ama değil.

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