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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 16:43

Hazırsanız doğanın en ilginç anlarına tanıklık edeceksiniz! Sizi derinden etkileyecek, adeta iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak 15 yeni ve çarpıcı fotoğrafla karşınızdayız! Bu görseller, vahşi dünyanın gizemli ve bir o kadar ürkütücü yanlarını gözler önüne seriyor. 

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Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarını İncelemeyi Unutmayın👇

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1. Tüy döken ağustos böceği

1. Tüy döken ağustos böceği

2. Doğum sonrası

2. Doğum sonrası

3. Yuva girişini kapatmak için yuvarlak kafasını kullanan bir asker "kaplumbağa" karıncası

3. Yuva girişini kapatmak için yuvarlak kafasını kullanan bir asker "kaplumbağa" karıncası

4. Arachnidleri takdir etmek için bir sebep

4. Arachnidleri takdir etmek için bir sebep

5. Orb Weaver, Fener Sineği'ni ortadan kaldırarak üzerine düşeni yapıyor

5. Orb Weaver, Fener Sineği'ni ortadan kaldırarak üzerine düşeni yapıyor
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6. Ahtapot bir yengeci yakalıyor

6. Ahtapot bir yengeci yakalıyor

7. ''Bugün yürüyüşümde gördüğüm en çılgın eşek arısı''

7. ''Bugün yürüyüşümde gördüğüm en çılgın eşek arısı''

8. İçi boş geyik

8. İçi boş geyik

9. Doğu quoll'leri UV ışığı altında güçlü floresans sergiler

9. Doğu quoll'leri UV ışığı altında güçlü floresans sergiler

10. Bir sümüklü böcek tarafından canlı canlı yenen solucan kendi dışkısını yapıyor

10. Bir sümüklü böcek tarafından canlı canlı yenen solucan kendi dışkısını yapıyor
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11. Hayat çemberi

11. Hayat çemberi

12. Peru Amazon'unda inanılmaz ekolojik etkileşimler

12. Peru Amazon'unda inanılmaz ekolojik etkileşimler

13. Akşam yemeği

13. Akşam yemeği

14. Eşek arısı kazandı

14. Eşek arısı kazandı

15. Anne kırkayak harika sarılıyor

15. Anne kırkayak harika sarılıyor

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