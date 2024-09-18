Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Hazırsanız doğanın en ilginç anlarına tanıklık edeceksiniz! Sizi derinden etkileyecek, adeta iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak 15 yeni ve çarpıcı fotoğrafla karşınızdayız! Bu görseller, vahşi dünyanın gizemli ve bir o kadar ürkütücü yanlarını gözler önüne seriyor.
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1. Tüy döken ağustos böceği
2. Doğum sonrası
3. Yuva girişini kapatmak için yuvarlak kafasını kullanan bir asker "kaplumbağa" karıncası
4. Arachnidleri takdir etmek için bir sebep
5. Orb Weaver, Fener Sineği'ni ortadan kaldırarak üzerine düşeni yapıyor
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6. Ahtapot bir yengeci yakalıyor
7. ''Bugün yürüyüşümde gördüğüm en çılgın eşek arısı''
8. İçi boş geyik
9. Doğu quoll'leri UV ışığı altında güçlü floresans sergiler
10. Bir sümüklü böcek tarafından canlı canlı yenen solucan kendi dışkısını yapıyor
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11. Hayat çemberi
12. Peru Amazon'unda inanılmaz ekolojik etkileşimler
13. Akşam yemeği
14. Eşek arısı kazandı
15. Anne kırkayak harika sarılıyor
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