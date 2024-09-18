2 Aylık Su Aygırı Moo Deng Tüm Dünyanın Kalbini Fethetti! Bu Sevimli Yavrunun Ünü Neden Giderek Artıyor?
2 Aylık Su Aygırı Moo Deng Tüm Dünyanın Kalbini Fethetti! Bu Sevimli Yavrunun Ünü Neden Giderek Artıyor?
Tayland’ın Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve henüz iki aylık olan Moo Deng, internetin yeni fenomeni! Peki, bu minik su aygırının hızla popüler olmasının ardındaki neden ne?
Henüz 10 Temmuz’da dünyaya gözlerini açan Moo Deng, çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Hayvanat bahçesinin sosyal medya hesaplarında tanıtılan bu minik yavru, adeta internetin yeni 'It Girl'ü oldu.
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Moo Deng, 10 Temmuz’da Khao Kheow Hayvanat Bahçesi'nde Jona ve Tony adındaki su aygırı ebeveynlerinin yavrusu olarak dünyaya geldi.
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Sosyal medyada ilk tanıtımı 25 Temmuz’da yapılan Moo Deng, hızla dünya çapında bir fenomen haline geldi. Özellikle TikTok'ta yayılan videoları sayesinde, hayvanat bahçesi 2,5 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
Facebook ve Instagram’daki günlük maceraları da hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.
Minik yavrunun günlerinin büyük kısmı uyumak, yemek yemek ve bakıcılarını ısırmaya çalışmakla geçse de bu onun şöhretini hiç engellemedi.
Moo Deng’in pembe teni o kadar beğenildi ki, Tayland’da ünlü makyaj markası Sephora bile onu allık reklamında kullanmaya başladı!
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Ancak Moo Deng’in artan popülaritesi, hayvanat bahçesi yetkililerini endişelendirmeye başladı. Hafta içi ortalama 700-800 ziyaretçi ağırlayan Khao Kheow Hayvanat Bahçesi, hafta sonları 6.000-7.000 ziyaretçiye kadar ulaşıyor.
Bu yoğun ilgi, Moo Deng’in güvenliği için bazı riskler de taşıyor. Ne yazık ki, ziyaretçiler arasında ona eşyalar fırlatan ve uyandırmak için su sıçratanlar bile oldu.
Moo Deng’in dünya çapındaki bu ani popülaritesi, durdurulamayacak gibi görünüyor. Hatta hayvanat bahçesi yetkilileri, Moo Deng için 24 saat canlı yayın yapılabileceğini bile düşünüyor.
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