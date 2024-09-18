2 Aylık Su Aygırı Moo Deng Tüm Dünyanın Kalbini Fethetti! Bu Sevimli Yavrunun Ünü Neden Giderek Artıyor?

Tayland’ın Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve henüz iki aylık olan Moo Deng, internetin yeni fenomeni! Peki, bu minik su aygırının hızla popüler olmasının ardındaki neden ne?

Henüz 10 Temmuz’da dünyaya gözlerini açan Moo Deng, çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Hayvanat bahçesinin sosyal medya hesaplarında tanıtılan bu minik yavru, adeta internetin yeni 'It Girl'ü oldu.