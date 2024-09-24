Evlenmek İçin Atanma Şartı Koşan Eski Sevgilisine Atandıktan Sonra WhatsApp'tan Verdiği Cevabı Paylaşan Kadın
Evlenmek İçin Atanma Şartı Koşan Eski Sevgilisine Atandıktan Sonra WhatsApp'tan Verdiği Cevabı Paylaşan Kadın
Bir Twitter kullanıcısı, 'Atanırsan evleniriz' diyen eski sevgilisiyle yaptığı konuşmayı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha neler görebiliriz ki derken daha kötüleri çıkıyor. İlişkisinde sevgilisine evlenmek için atanmayı şart koşan bir erkeğin başardığı tek şey genç kızın atanması için hırslandırmak oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Atanırsan evleniriz diyen eximle konuştuk kızlar💅🏻 ben bugünü çok bekledim'' diyen Twitter kullanıcısının işte eski erkek arkadaşıyla olan o diyaloğu:
Kimi asla böyle bir davranışta bulunmayacağını dile getirirken,
Kimi de benzer deneyimlerini paylaştı.
İşte gelen diğer yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın