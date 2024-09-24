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Evlenmek İçin Atanma Şartı Koşan Eski Sevgilisine Atandıktan Sonra WhatsApp'tan Verdiği Cevabı Paylaşan Kadın

Evlenmek İçin Atanma Şartı Koşan Eski Sevgilisine Atandıktan Sonra WhatsApp'tan Verdiği Cevabı Paylaşan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 09:59

Bir Twitter kullanıcısı, 'Atanırsan evleniriz' diyen eski sevgilisiyle yaptığı konuşmayı paylaştı.

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Daha neler görebiliriz ki derken daha kötüleri çıkıyor. İlişkisinde sevgilisine evlenmek için atanmayı şart koşan bir erkeğin başardığı tek şey genç kızın atanması için hırslandırmak oldu.

Daha neler görebiliriz ki derken daha kötüleri çıkıyor. İlişkisinde sevgilisine evlenmek için atanmayı şart koşan bir erkeğin başardığı tek şey genç kızın atanması için hırslandırmak oldu.

''Atanırsan evleniriz diyen eximle konuştuk kızlar💅🏻 ben bugünü çok bekledim'' diyen Twitter kullanıcısının işte eski erkek arkadaşıyla olan o diyaloğu:

''Atanırsan evleniriz diyen eximle konuştuk kızlar💅🏻 ben bugünü çok bekledim'' diyen Twitter kullanıcısının işte eski erkek arkadaşıyla olan o diyaloğu:
twitter.com

Kimi asla böyle bir davranışta bulunmayacağını dile getirirken,

Kimi asla böyle bir davranışta bulunmayacağını dile getirirken,
twitter.com

Kimi de benzer deneyimlerini paylaştı.

Kimi de benzer deneyimlerini paylaştı.
twitter.com

İşte gelen diğer yorumlar:

İşte gelen diğer yorumlar:
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