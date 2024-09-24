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Maymunlar, Bir Adamın 6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarını Engelledi

Maymunlar, Bir Adamın 6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarını Engelledi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.09.2024 - 09:45

Hindistan'ın Yeni Delhi yakınlarında yaşanan olayda, maymunlar minik kızın hayatını kurtardı. Bir adam, 6 yaşındaki minik kızı kaçırmış, cinsel istismarda bulunmak üzereydi. Bir grup maymun ise adama saldırarak engel oldu.

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Times of India'nın aktardığı habere göre, Yeni Delhi kenti yakınlarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini maymunların kurtardığını söyledi.

Times of India'nın aktardığı habere göre, Yeni Delhi kenti yakınlarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini maymunların kurtardığını söyledi.

Henüz 6 yaşındaki kız çocuğu, bir adam tarafından kaçırılmış ve terk edilmiş bir binaya götürülmüştü. Adam, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak üzereydi.

Bir grup maymun, hızla adama saldırdı. Maymunlar, minik kızın hayatını kurtardı.

Bir grup maymun, hızla adama saldırdı. Maymunlar, minik kızın hayatını kurtardı.

Adı açıklanmayan minik kız, eve geldiğinde durumu ailesine anlattı. Kızın, adam tarafından kaçırılmadan önce evlerinin önünde oynadığı belirtildi.

Ayrıca evin çevresini gören bir güvenlik kamerasında, adamın kızı dar bir sokağa doğru çektiği görüldü.

"Maymunlar müdahale etmeseydi kızım şimdiye dek ölmüş olabilirdi."

"Maymunlar müdahale etmeseydi kızım şimdiye dek ölmüş olabilirdi."

Kızın babası, saldırganın kızını kendi hayatıyla tehdit ettiğini, kendisiyle gelmediği takdirde babasını öldüreceğini söylediğini berlirtiyor.

Olaya dair soruşturma ise devam ediyor. Saldırganın yakındaki başka bir köyden olduğu tahmin ediliyor.

Olaya dair soruşturma ise devam ediyor. Saldırganın yakındaki başka bir köyden olduğu tahmin ediliyor.

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