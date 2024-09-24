Maymunlar, Bir Adamın 6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarını Engelledi
Maymunlar, Bir Adamın 6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarını Engelledi
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Times of India'nın aktardığı habere göre, Yeni Delhi kenti yakınlarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini maymunların kurtardığını söyledi.
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Bir grup maymun, hızla adama saldırdı. Maymunlar, minik kızın hayatını kurtardı.
"Maymunlar müdahale etmeseydi kızım şimdiye dek ölmüş olabilirdi."
Olaya dair soruşturma ise devam ediyor. Saldırganın yakındaki başka bir köyden olduğu tahmin ediliyor.
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