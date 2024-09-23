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Engelli Çobanı Öldüresiye Döven İki Kadın Tutuklandı

Engelli Çobanı Öldüresiye Döven İki Kadın Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.09.2024 - 17:36 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 17:41

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven ve bu anları görüntüleyen kız kardeşler tutuklandı.

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Andırın ilçesine bağlı Çokak köyü kırsalında hayvan otlatan engelli çoban Nail Yener, yine hayvan otlatan S.G. tarafından hem tokat hem de sopa ile öldüresiye dövülmüş, kız kardeşi M.G. de bu anları saniye saniye görüntülemişti.

Andırın ilçesine bağlı Çokak köyü kırsalında hayvan otlatan engelli çoban Nail Yener, yine hayvan otlatan S.G. tarafından hem tokat hem de sopa ile öldüresiye dövülmüş, kız kardeşi M.G. de bu anları saniye saniye görüntülemişti.

Bunun üzerine genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Bunun üzerine genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Genç kızlar ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü.

Genç kızlar ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü.

Ancak çoban gözaltın alınıp tacizden serbest kaldı. Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ancak çoban gözaltın alınıp tacizden serbest kaldı. Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi. Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı. Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi. Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı. Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.
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