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Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Zihinsel Engelli Çobanı Odunla Dövdü, O Anları Kayda Aldırdı

Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Zihinsel Engelli Çobanı Odunla Dövdü, O Anları Kayda Aldırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 00:20

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Kahramanmaraş Andırın'da bir kadın, zihinsel engelli bir çobanı elindeki odunla dakikalarca dövdü. O anları yanındaki kişiye kayda aldıran kadının işkence görüntüleri büyük tepki çekti.

Kaynak: Ekol TV

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalında çobanlık yapan zihinsel engelli bir vatandaşın, bir kadın tarafından darbedildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalında çobanlık yapan zihinsel engelli bir vatandaşın, bir kadın tarafından darbedildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde dizlerine ve sırtına defalarca odunla vurulan adamın "Öldüm anam" diyerek feryat ettiği duyulurken, kadının vurmaya devam ettiği görüldü.

Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde dizlerine ve sırtına defalarca odunla vurulan adamın "Öldüm anam" diyerek feryat ettiği duyulurken, kadının vurmaya devam ettiği görüldü.

İşte o örüntüler; 🎥 👇 

(⚠️ Dikkat görüntüler rahatsız edici olabilir ⚠️)

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