Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Zihinsel Engelli Çobanı Odunla Dövdü, O Anları Kayda Aldırdı

Kahramanmaraş Andırın'da bir kadın, zihinsel engelli bir çobanı elindeki odunla dakikalarca dövdü. O anları yanındaki kişiye kayda aldıran kadının işkence görüntüleri büyük tepki çekti.
Kaynak: Ekol TV
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalında çobanlık yapan zihinsel engelli bir vatandaşın, bir kadın tarafından darbedildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde dizlerine ve sırtına defalarca odunla vurulan adamın "Öldüm anam" diyerek feryat ettiği duyulurken, kadının vurmaya devam ettiği görüldü.
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