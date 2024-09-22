Yakın Arkadaşlarının Pilotluk Yaptığı Uçağa Binen Gençler Keyifli Anlar Yaşadı

Ani Ölümüyle Sevenlerini Yasa Boğan Metin Arolat Katıldığı Bir Programda Gelecek Planlarını Anlatmış

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Maket Eşiyle Birlikte Sabah Namazına Kalktığı Video Beyin Yaktı

Başakşehir'de İki Sürücü Arasında Tartışma Çıktı: "Benim Plakam Özel"

Melike Şahin Konserinde Çıkan Kavgayı "Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye" Şarkısıyla Ayırdı