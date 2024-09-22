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Yakın Arkadaşlarının Pilotluk Yaptığı Uçağa Binen Gençler Keyifli Anlar Yaşadı

Yakın Arkadaşlarının Pilotluk Yaptığı Uçağa Binen Gençler Keyifli Anlar Yaşadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 23:49

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Bir havayolu firmasında pilotluk yapan arkadaşlarının uçurduğu uçağa binen gençler, keyifli anlar yaşadı. Arkadaşlarının onayıyla kabine giren gençler için uçakta özel anons yapıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının yorumları güldürdü. 

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Eve dönüş yolunda yakın arkadaşlarının uçurduğu uçağa denk gelen çiftin keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.

Eve dönüş yolunda yakın arkadaşlarının uçurduğu uçağa denk gelen çiftin keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.

Uçağın kokpitini ziyaret etme fırsatı sunulan ve özel anonsla karşılanan arkadaşların o anlarıyla ilgili Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı yorumlar güldürdü.

Uçağın kokpitini ziyaret etme fırsatı sunulan ve özel anonsla karşılanan arkadaşların o anlarıyla ilgili Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı yorumlar güldürdü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar. 👇

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar. 👇
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