Merdivenlerde Tehlikeli Oyun! Metrelerce Yükseklikten Sırt Üstü Düştü

Merdivenlerin korkuluğuna tırmanan küçük çocuk bir anlık denge kaybıyla aşağı düştü. Sırt üstü korkuluklara çarpan ve merdivene düşen çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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Merdiven korkuluklarına asılan küçük çocuğun, dengesini kaybederek sırt üstü düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Paylaşılan görüntülerde küçük çocuğun ağladığı görülürken, sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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