Görüş Bildir
Haberler
Video
Gaz ile Freni Karıştırdı, Midyeciye Daldı! 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Gaz ile Freni Karıştırdı, Midyeciye Daldı! 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 23:15

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Çengelköy'de bir araç sürücüsü, gaz ile freni karıştırıp 'Midyeci Ahmet' isimli midyeciye daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kaza İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. İddiaya göre gaz ile freni karıştıran araç sürücüsü hızını alamayarak sokakta bulunan 'Midyeci Ahmet' isimli midyeci dükkanına daldı.

Kaza İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. İddiaya göre gaz ile freni karıştıran araç sürücüsü hızını alamayarak sokakta bulunan 'Midyeci Ahmet' isimli midyeci dükkanına daldı.

Kazada 5 kişinin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazada 5 kişinin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın