Gaz ile Freni Karıştırdı, Midyeciye Daldı! 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

İstanbul Çengelköy'de bir araç sürücüsü, gaz ile freni karıştırıp 'Midyeci Ahmet' isimli midyeciye daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Kaza İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. İddiaya göre gaz ile freni karıştıran araç sürücüsü hızını alamayarak sokakta bulunan 'Midyeci Ahmet' isimli midyeci dükkanına daldı.
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Kazada 5 kişinin yaralandığı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
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