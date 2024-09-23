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Ruhunda Çiçekler Açtıran Hisleri Tarif Ederek Kalbimize Dokunan Kişiler

Ruhunda Çiçekler Açtıran Hisleri Tarif Ederek Kalbimize Dokunan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 20:56

Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden içinde çiçekler açtıran bir hissi tarif etmelerini istedi. Ortaya kalpleri ısıtan yorumlar çıktı.

Buyrun izliyoruz 👇

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Her şey bu tweetle başladı 👇

Yaşadık değil mi...

Yaşadık değil mi...
twitter.com

Büyük şans.

Büyük şans.
twitter.com

Hayaller.

Hayaller.
twitter.com

🥲

🥲
twitter.com
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