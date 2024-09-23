Ruhunda Çiçekler Açtıran Hisleri Tarif Ederek Kalbimize Dokunan Kişiler
Ruhunda Çiçekler Açtıran Hisleri Tarif Ederek Kalbimize Dokunan Kişiler
Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden içinde çiçekler açtıran bir hissi tarif etmelerini istedi. Ortaya kalpleri ısıtan yorumlar çıktı.
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Yaşadık değil mi...
Büyük şans.
Hayaller.
🥲
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