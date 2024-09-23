Beklemekten Daha Kötü Bir His Tarif Etmeleri İstenen Kişilerden Yüreğinize Öküz Oturtacak Cevaplar
Beklemekten Daha Kötü Bir His Tarif Etmeleri İstenen Kişilerden Yüreğinize Öküz Oturtacak Cevaplar
Bir X (Twitter) kullanıcısının “Beklemekten daha kötü bir his yazın” çağrısı, sosyal medyada derin bir yankı buldu. Kullanıcılar sadece beklemenin değil, umutların kırıldığı anların acısını da paylaştı.
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Twitter'ın en popüler akımlarından biri de kullanıcıların takipçilerinden duygularını tarif etmelerini istemeleri. Son olarak bir kullanıcı da takipçilerinden beklemekten daha kötü bir his tarif etmelerini istedi.
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Ortaya yüreğimize öküz oturtacak cevaplar çıktı.
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