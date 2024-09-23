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Beklemekten Daha Kötü Bir His Tarif Etmeleri İstenen Kişilerden Yüreğinize Öküz Oturtacak Cevaplar

Beklemekten Daha Kötü Bir His Tarif Etmeleri İstenen Kişilerden Yüreğinize Öküz Oturtacak Cevaplar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 10:39

Bir X (Twitter) kullanıcısının “Beklemekten daha kötü bir his yazın” çağrısı, sosyal medyada derin bir yankı buldu. Kullanıcılar sadece beklemenin değil, umutların kırıldığı anların acısını da paylaştı.

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Twitter'ın en popüler akımlarından biri de kullanıcıların takipçilerinden duygularını tarif etmelerini istemeleri. Son olarak bir kullanıcı da takipçilerinden beklemekten daha kötü bir his tarif etmelerini istedi.

Twitter'ın en popüler akımlarından biri de kullanıcıların takipçilerinden duygularını tarif etmelerini istemeleri. Son olarak bir kullanıcı da takipçilerinden beklemekten daha kötü bir his tarif etmelerini istedi.
twitter.com

Ortaya yüreğimize öküz oturtacak cevaplar çıktı.

Ortaya yüreğimize öküz oturtacak cevaplar çıktı.
twitter.com

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Siz de hislerinizi yorumlara yazabilirsiniz...

Siz de hislerinizi yorumlara yazabilirsiniz...
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