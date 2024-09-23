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İçindeki Çiçeği Solduran Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler!

İçindeki Çiçeği Solduran Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 09:01

Hepimiz zaman zaman içsel bir boşlukla yüzleşiriz. Kalbimizin derinliklerinde açan çiçeklerin solduğunu hissettiğimiz o anları da ömür boyu unutmayız. İşte böyle hissettiği anları paylaşan Twitter kullanıcıları adeta tespitin dibine vurdu.

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Her şey bu tweetle başladı👇

Hayal kırıklığı...

Hayal kırıklığı...
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Hem insani, hem de oldukça yaygın.

Hem insani, hem de oldukça yaygın.
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