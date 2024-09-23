İçindeki Çiçeği Solduran Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler!
İçindeki Çiçeği Solduran Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler!
Hepimiz zaman zaman içsel bir boşlukla yüzleşiriz. Kalbimizin derinliklerinde açan çiçeklerin solduğunu hissettiğimiz o anları da ömür boyu unutmayız. İşte böyle hissettiği anları paylaşan Twitter kullanıcıları adeta tespitin dibine vurdu.
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Her şey bu tweetle başladı👇
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Hayal kırıklığı...
Hem insani, hem de oldukça yaygın.
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