İçindeki Çiçeği Solduran Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler!

Hepimiz zaman zaman içsel bir boşlukla yüzleşiriz. Kalbimizin derinliklerinde açan çiçeklerin solduğunu hissettiğimiz o anları da ömür boyu unutmayız. İşte böyle hissettiği anları paylaşan Twitter kullanıcıları adeta tespitin dibine vurdu.