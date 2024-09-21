Martıların Kavgasını Görünce Neye Uğradığını Şaşırıp Adeta Hakemlik Yapan Kedi Kahkahaları Topladı

Martıların bazen kavga ettiği anlara şahit olabiliyoruz ve sık rastlamadığımız durumlar olduğu için epey ilginç gelebiliyor. Bir vatandaş da iki martının kapıştığı anları görünce kaydı başlatmıştı ama işler daha da ilginçleşti.
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Martılar birbirlerini yercesine kavga ederken yanlarına gelen kedi az kalsın aralarına karışacaktı.
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Önce onları izledi, sonra yaklaştı derken en son martıların ortasına geçmiş hakem gibi onları seyrediyordu.
İşte o anlar 👇
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Şerafettin abi devreye girmiş... :)
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Kedi ekmeğinin peşinde 😂