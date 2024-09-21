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Martıların Kavgasını Görünce Neye Uğradığını Şaşırıp Adeta Hakemlik Yapan Kedi Kahkahaları Topladı

Martıların Kavgasını Görünce Neye Uğradığını Şaşırıp Adeta Hakemlik Yapan Kedi Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 14:45

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Martıların bazen kavga ettiği anlara şahit olabiliyoruz ve sık rastlamadığımız durumlar olduğu için epey ilginç gelebiliyor. Bir vatandaş da iki martının kapıştığı anları görünce kaydı başlatmıştı ama işler daha da ilginçleşti.

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Martılar birbirlerini yercesine kavga ederken yanlarına gelen kedi az kalsın aralarına karışacaktı.

Martılar birbirlerini yercesine kavga ederken yanlarına gelen kedi az kalsın aralarına karışacaktı.

Önce onları izledi, sonra yaklaştı derken en son martıların ortasına geçmiş hakem gibi onları seyrediyordu.

Önce onları izledi, sonra yaklaştı derken en son martıların ortasına geçmiş hakem gibi onları seyrediyordu.

İşte o anlar 👇

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Ziya Akbaş

Şerafettin abi devreye girmiş... :)

Osman Elmallı

💗💜💙💚💛🧡❤💟💝💘💖💓💞💕❣💔♥🎈🌹

Salim Topbaş

Kedi ekmeğinin peşinde 😂