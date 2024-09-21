Bursa’da Üç Çocuk 160 Bin TL Değerindeki Telefonları Saniyeler İçinde Çaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir telefon mağazına giren üç çocuk 160 bin TL değerinde iki telefonu çalarken kameralara yansıdı. İkisi telefonları çalarken birinin de gözcülük yaptığı görüldü.Kaynak: İHA
Yorum Yazın
gelecek leri parlak ileride daha iy yer lerde görmek isteriz kendilerini mesela ugandada milletvekili vekili bakan başbakan ola bilir ler gençlerin önü açılmalı
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.