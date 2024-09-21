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Bursa’da Üç Çocuk 160 Bin TL Değerindeki Telefonları Saniyeler İçinde Çaldı

Bursa’da Üç Çocuk 160 Bin TL Değerindeki Telefonları Saniyeler İçinde Çaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 12:58

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir telefon mağazına giren üç çocuk 160 bin TL değerinde iki telefonu çalarken kameralara yansıdı. İkisi telefonları çalarken birinin de gözcülük yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Çocukların telefonları çalıp kayıplara karışması 30 saniye sürdü.

Çocukların telefonları çalıp kayıplara karışması 30 saniye sürdü.

Polis ekipleriyse çocuklar için arama çalışması başlattı.

Polis ekipleriyse çocuklar için arama çalışması başlattı.

İşte o anlar 👇

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Kubilay Göksu

gelecek leri parlak ileride daha iy yer lerde görmek isteriz kendilerini mesela ugandada milletvekili vekili bakan başbakan ola bilir ler gençlerin önü açılmalı

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