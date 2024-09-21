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Trafikte Nasıl Vakit Geçirdiğini Anbean Kayda Alan Motorcu İzleyenleri Güldürdü

Trafikte Nasıl Vakit Geçirdiğini Anbean Kayda Alan Motorcu İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 11:43

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@atabeyimben adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, trafikte nasıl vakit geçirdiğini kask kamerasından kaydetti. Sürücü, hepimizi güldürmeyi başarmıştı, gelin detaylara birlikte bakalım.

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Motor sürücüleri kask kameraları sayesinde komik anları çok iyi yakalıyorlar, zaten biliyorsunuz ki bu tip videolar sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oluyor.

Motor sürücüleri kask kameraları sayesinde komik anları çok iyi yakalıyorlar, zaten biliyorsunuz ki bu tip videolar sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oluyor.

@atabeyimben de bizzat komik anları kendi yaratmış, trafikteki espritüel bakış açısıyla hepimizi güldürmüştü.

@atabeyimben de bizzat komik anları kendi yaratmış, trafikteki espritüel bakış açısıyla hepimizi güldürmüştü.

İşte detaylar 👇

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