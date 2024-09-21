Trafikte Nasıl Vakit Geçirdiğini Anbean Kayda Alan Motorcu İzleyenleri Güldürdü

@atabeyimben adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, trafikte nasıl vakit geçirdiğini kask kamerasından kaydetti. Sürücü, hepimizi güldürmeyi başarmıştı, gelin detaylara birlikte bakalım.
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Motor sürücüleri kask kameraları sayesinde komik anları çok iyi yakalıyorlar, zaten biliyorsunuz ki bu tip videolar sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oluyor.
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@atabeyimben de bizzat komik anları kendi yaratmış, trafikteki espritüel bakış açısıyla hepimizi güldürmüştü.
İşte detaylar 👇
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