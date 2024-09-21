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İzmir’de Yaşamaya Başlayan Fransız Karadeniz’den Sonra Şaşırdığını Anlattı: “Gavur İzmir Diyorsunuz Değil mi?”

İzmir’de Yaşamaya Başlayan Fransız Karadeniz’den Sonra Şaşırdığını Anlattı: “Gavur İzmir Diyorsunuz Değil mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 09:55

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Ülkemizin farklı farklı bölgelerinde birçok kültürel zenginliğe sahip olduğu bir gerçek. Bu kültürel zenginlikler hayat tarzlarına da yansıyor. Hal böyle olunca birkaç farklı bölge gezen turistler de çeşitlilik karşısında şaşırıyor.

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Bunlardan biri de İzmir’e yerleşen bir Fransız. Daha önce Karadeniz’de bir yıl kaldığı için İzmirlilerin yaşam tarzına şaşıran Fransız, “Gavur İzmir diyorsunuz değil mi?” dedi.

Bunlardan biri de İzmir’e yerleşen bir Fransız. Daha önce Karadeniz’de bir yıl kaldığı için İzmirlilerin yaşam tarzına şaşıran Fransız, “Gavur İzmir diyorsunuz değil mi?” dedi.

Kadınların istedikleri kıyafetleri giyiyor olmaları, erkeklerin aksesuar kullanmaları kendisini epey şaşırtmıştı. Fransız adam, “Burası Avrupa” sözlerini de kullandı.

Kadınların istedikleri kıyafetleri giyiyor olmaları, erkeklerin aksesuar kullanmaları kendisini epey şaşırtmıştı. Fransız adam, “Burası Avrupa” sözlerini de kullandı.

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