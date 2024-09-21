İzmir’de Yaşamaya Başlayan Fransız Karadeniz’den Sonra Şaşırdığını Anlattı: “Gavur İzmir Diyorsunuz Değil mi?”

Ülkemizin farklı farklı bölgelerinde birçok kültürel zenginliğe sahip olduğu bir gerçek. Bu kültürel zenginlikler hayat tarzlarına da yansıyor. Hal böyle olunca birkaç farklı bölge gezen turistler de çeşitlilik karşısında şaşırıyor.