İstanbul Fikirtepe’deki Kentsel Dönüşüm Binaları Tepki Toplamaya Devam Ediyor

İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden Fikirtepe, son zamanlarda kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor. Konumu itibarıyla ilgi gören Fikirtepe’de, yeni yapılan konutlar İstanbullulardan tepki topluyor.
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Görmüş olduğunuz gibi siteye güneş bile zor giriyor.
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Hal böyle olunca gecekondu mahallesinden, güneş girmeyen rezidanslara olan dönüşümü izlemek pek de iç açıcı olmuyor.
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