İtalya'da 15 Kilo Aldığını Söyleyen Kadın, İtalyanların Makarna Yiyip Nasıl Kilo Almadıklarını Araştırıp Buldu

Bir kullanıcı, İtalya'da geçirdiği tatil sırasında her gün makarna yediğini ve tam 15 kilo aldığını paylaşarak, İtalyanların bu lezzetli yiyecekle nasıl başa çıktığını araştırmaya karar verdi. Ve elde ettiği bilgileri de video olarak paylaştı.