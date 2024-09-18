İtalya'da 15 Kilo Aldığını Söyleyen Kadın, İtalyanların Makarna Yiyip Nasıl Kilo Almadıklarını Araştırıp Buldu
İtalya'da 15 Kilo Aldığını Söyleyen Kadın, İtalyanların Makarna Yiyip Nasıl Kilo Almadıklarını Araştırıp Buldu
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Makarna, Türkiye'de neredeyse herkesin gönlünde taht kurmuş bir lezzet. Salçalısı, ketçaplısı, körilisi derken, makarna sofralarımızın vazgeçilmezi haline geldi.
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Ancak, çoğumuzun bildiği gibi, karbonhidrat içeriği nedeniyle kilo alma riski taşıyor. Peki, İtalya'da insanlar neden bu kadar kilo almıyor?
Bir sosyal medya kullanıcısı, bu sorunun peşine düştü ve yaptığı araştırmaları bir video ile paylaştı.
İşte o bilgilendirici video👇 Siz ne düşünüyorsunuz?
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