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İtalya'da 15 Kilo Aldığını Söyleyen Kadın, İtalyanların Makarna Yiyip Nasıl Kilo Almadıklarını Araştırıp Buldu

İtalya'da 15 Kilo Aldığını Söyleyen Kadın, İtalyanların Makarna Yiyip Nasıl Kilo Almadıklarını Araştırıp Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 23:33

Bir kullanıcı, İtalya'da geçirdiği tatil sırasında her gün makarna yediğini ve tam 15 kilo aldığını paylaşarak, İtalyanların bu lezzetli yiyecekle nasıl başa çıktığını araştırmaya karar verdi. Ve elde ettiği bilgileri de video olarak paylaştı.

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Makarna, Türkiye'de neredeyse herkesin gönlünde taht kurmuş bir lezzet. Salçalısı, ketçaplısı, körilisi derken, makarna sofralarımızın vazgeçilmezi haline geldi.

Ancak, çoğumuzun bildiği gibi, karbonhidrat içeriği nedeniyle kilo alma riski taşıyor. Peki, İtalya'da insanlar neden bu kadar kilo almıyor?

Bir sosyal medya kullanıcısı, bu sorunun peşine düştü ve yaptığı araştırmaları bir video ile paylaştı.

İşte o bilgilendirici video👇 Siz ne düşünüyorsunuz?

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