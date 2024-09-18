İlişkideki Tarafların Birbirinin DNA'sını Aldığını Söyleyen Kadın: "Biz Ruhsal Boşanma Yapıyoruz"

İlişki içerisindeki çiftlerin öpüşmesi durumunda birbirlerinin DNA'sını 3 sene taşıdıklarını söyleyen kadın, 'Onun tüm karmik borçlarını üstünüze alıyorsunuz. Bunun için aynı olayları yaşıyorsunuz. Biz 'theta healing' yöntemiyle ruhsal boşanma yapıyoruz.' diyerek ilginç bir iddiada bulundu.