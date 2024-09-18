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İlişkideki Tarafların Birbirinin DNA'sını Aldığını Söyleyen Kadın: "Biz Ruhsal Boşanma Yapıyoruz"

İlişkideki Tarafların Birbirinin DNA'sını Aldığını Söyleyen Kadın: "Biz Ruhsal Boşanma Yapıyoruz"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 22:56

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İlişki içerisindeki çiftlerin öpüşmesi durumunda birbirlerinin DNA'sını 3 sene taşıdıklarını söyleyen kadın, 'Onun tüm karmik borçlarını üstünüze alıyorsunuz. Bunun için aynı olayları yaşıyorsunuz. Biz 'theta healing' yöntemiyle ruhsal boşanma yapıyoruz.' diyerek ilginç bir iddiada bulundu.

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İlişkiden çıkan kadın ver erkeklerin cinsel birleşim sonrası birbirinin DNA'sını taşıyarak benzer olaylar yaşadığını iddia eden bir kişi, 'theta healing' adını verdiği yöntemle ruhsal boşanma yaptığını iddia etti.

İlişkiden çıkan kadın ver erkeklerin cinsel birleşim sonrası birbirinin DNA'sını taşıyarak benzer olaylar yaşadığını iddia eden bir kişi, 'theta healing' adını verdiği yöntemle ruhsal boşanma yaptığını iddia etti.

Bu durumu yaşamamak için bulunan yöntemin uygulanması gerektiğini söyleyen kadın, "Eğer o bağı koparmazsan o kişiyle 3 yıl boyunca bağlantın devam edecek." dedi.

Bu durumu yaşamamak için bulunan yöntemin uygulanması gerektiğini söyleyen kadın, "Eğer o bağı koparmazsan o kişiyle 3 yıl boyunca bağlantın devam edecek." dedi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları anlatılanları inandırıcı bulmadı. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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