İlişkideki Tarafların Birbirinin DNA'sını Aldığını Söyleyen Kadın: "Biz Ruhsal Boşanma Yapıyoruz"

İlişki içerisindeki çiftlerin öpüşmesi durumunda birbirlerinin DNA'sını 3 sene taşıdıklarını söyleyen kadın, 'Onun tüm karmik borçlarını üstünüze alıyorsunuz. Bunun için aynı olayları yaşıyorsunuz. Biz 'theta healing' yöntemiyle ruhsal boşanma yapıyoruz.' diyerek ilginç bir iddiada bulundu.
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İlişkiden çıkan kadın ver erkeklerin cinsel birleşim sonrası birbirinin DNA'sını taşıyarak benzer olaylar yaşadığını iddia eden bir kişi, 'theta healing' adını verdiği yöntemle ruhsal boşanma yaptığını iddia etti.
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Bu durumu yaşamamak için bulunan yöntemin uygulanması gerektiğini söyleyen kadın, "Eğer o bağı koparmazsan o kişiyle 3 yıl boyunca bağlantın devam edecek." dedi.
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