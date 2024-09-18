Tayland'da 4 Metrelik Piton Tarafından Sarılan Kadın 2 Saat Sonra Bulunarak Kurtarıldı

Taylan'da evinin mutfağında iş yaparken bir pitonun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki kadın, kendisini saran pitondan 2 saat sonra kurtulabildi. Eve gelen kurtarma ekipleri, kadının karnını sıkan dev pitonu yarım saatlik bir uğraş sonucu çözebildi.
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Taylan'da evinin mutfağında akşam saatlerinde iş yaparken 4 metrelik dev pitonun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki kadın, yaklaşık 2 saat boyunca piton tarafından boğulmamak için mücadele etti.
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Kurtarma ekiplerinin gelmesiyle bitkin halde olduğu görünen kadın, yarım saatlik bir uğraş sonucu pitonun kavramasından kurtuldu.
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