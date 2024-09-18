Tayland'da 4 Metrelik Piton Tarafından Sarılan Kadın 2 Saat Sonra Bulunarak Kurtarıldı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, 'Yanımdan geçen biri beni duyana ve hemen polisi ve kurtarma birimini yardım için arayana kadar olabildiğince yüksek sesle bağırdım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım.' dedi.

İşte kadının bulunma anına ilişkin görüntüler; 🎥 👇 (⚠️ Görüntü rahatsız edici olabilir. ⚠️)