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Tayland'da 4 Metrelik Piton Tarafından Sarılan Kadın 2 Saat Sonra Bulunarak Kurtarıldı

Tayland'da 4 Metrelik Piton Tarafından Sarılan Kadın 2 Saat Sonra Bulunarak Kurtarıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 22:04

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Taylan'da evinin mutfağında iş yaparken bir pitonun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki kadın, kendisini saran pitondan 2 saat sonra kurtulabildi. Eve gelen kurtarma ekipleri, kadının karnını sıkan dev pitonu yarım saatlik bir uğraş sonucu çözebildi. 

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Taylan'da evinin mutfağında akşam saatlerinde iş yaparken 4 metrelik dev pitonun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki kadın, yaklaşık 2 saat boyunca piton tarafından boğulmamak için mücadele etti.

Taylan'da evinin mutfağında akşam saatlerinde iş yaparken 4 metrelik dev pitonun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki kadın, yaklaşık 2 saat boyunca piton tarafından boğulmamak için mücadele etti.

Kurtarma ekiplerinin gelmesiyle bitkin halde olduğu görünen kadın, yarım saatlik bir uğraş sonucu pitonun kavramasından kurtuldu.

Kurtarma ekiplerinin gelmesiyle bitkin halde olduğu görünen kadın, yarım saatlik bir uğraş sonucu pitonun kavramasından kurtuldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, 'Yanımdan geçen biri beni duyana ve hemen polisi ve kurtarma birimini yardım için arayana kadar olabildiğince yüksek sesle bağırdım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım.' dedi. 

İşte kadının bulunma anına ilişkin görüntüler; 🎥 👇 (⚠️ Görüntü rahatsız edici olabilir. ⚠️)

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